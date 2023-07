Warum werden kritische Sicherheitslücken in Firmennetzwerken nicht sofort behoben?

Es fehlt vielerorts an der nötigen fachlichen Expertise und an Personal. Die IT-Abteilungen vieler Unternehmen sind so mit Arbeit überflutet, dass sie gar nicht mehr nachkommen. Jeden Tag kommen neue Sicherheitslücken ans Licht. Aber es fehlt nicht nur an Ressourcen, sondern auch an Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.