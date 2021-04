Viele Teenager setzen sich heute mit Ernährung auseinander. Einschätzungen zu den wichtigsten Trends von Ernährungsberaterin Annina Pauli.



Vegetarische/vegane Ernährung

Vegetarierinnen verzichten auf Produkte, für die ein Tier getötet wurde, Veganer zusätzlich auf sämtliche tierischen Produkte, also etwa auch auf Milch, Eier, Käse.

Einschätzung von Annina Pauli:

«Der grösste Vorteil besteht darin, dass Jugendliche mehr Gemüse und Früchte essen. Eine vegetarische Ernährung bei Jugendlichen wird als unbedenklich eingestuft, doch die Ernährungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum raten davon ab, sich in diesem Alter vegan zu ernähren.

Aus meiner Sicht kommt es vor allem darauf an, wie gut sich die Teenager und deren Familien mit der Ernährung auseinandersetzen. Sie müssen lernen, welche Nährstoffe aus welchen Quellen bezogen werden können. So gibt es Kalzium, das für den Knochenaufbau wichtig ist, nicht nur in der Milch, sondern beispielsweise auch in mit Kalzium angereicherten veganen Joghurts oder Sojamilch.



Clean Eating

Es wird auf industriell verarbeitete Produkte verzichtet. Dazu gehören Fertiggerichte, Fast Food oder Produkte mit raffiniertem Zucker.

Einschätzung von Annina Pauli:

«Gesundheitlich betrachtet gibt es nur Vorteile, wenn Jugendliche auf verarbeitete Produkte verzichten. Auch das Risiko für Übergewicht wird dadurch reduziert. Die Umsetzung ist allerdings eine Herausforderung. Der Einkauf und auch soziale Aktivitäten können zum Spiessrutenlauf werden. Dadurch kann eine ungesunde Fokussierung aufs Essen entstehen.»



Proteinreiche/kohlenhydratarme Ernährung

Mahlzeiten werden so zusammengestellt, dass Kohlenhydratquellen wie Teigwaren, Reis oder Brot reduziert und der Anteil proteinreicher Nahrungsmittel wie Eier, Lachs oder Poulet erhöht werden.

Einschätzung von Annina Pauli:

«Dieser Ernährungstrend kommt aus der Fitnessbewegung und ist besonders bei männlichen Jugendlichen beliebt – wegen des Muskelaufbaus. Doch gerade im Wachstum sind Kohlenhydrate sehr wichtig. Zudem besteht die Gefahr, durch eine längerfristige Überversorgung mit Protein die Niere zu schädigen.»