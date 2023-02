Frauen sind eher gefährdet

Mit Disziplin hat das wenig zu tun – und mein Verhalten ist ein absoluter Klassiker, erklärt Ernährungsberaterin Ninetta Scura. «Mit Essen versuchen wir, ein Bedürfnis zu befriedigen und Emotionen zu regulieren», sagt die Dozentin im Fachbereich Ernährung und Diätetik an der Berner Fachhochschule. Es ist also eine Ersatzhandlung, die vom eigentlichen Problem ablenkt. Gewisse Leute ziehen in solchen Situationen Corona-Zigis & Co. Wie mit schlechten Gewohnheiten aufhören? an der Zigarette, andere flüchten sich in Computerspiele, wieder andere greifen zur Lindor-Kugel.