Da dürfte ein Selbstmanagement-Workshop gerade recht kommen, das klingt doch nach Effizienz und Leistungsfähigkeit.

Deshalb habe ich das Angebot auch so genannt! Aber im Ernst: Darum geht es mir in einem ersten Schritt überhaupt nicht. Zuerst muss ich die Menschen wieder in Verbindung zu ihrem Körper bringen. Zum Einstieg frage ich deshalb häufig: «Wenn du dein Handy wärst, wie viel Ladezustand hast du im Moment?» Die Antwort lautet dann oft: «Nicht mehr als 30 Prozent.» Dann sage ich: «Okay, und was machst du nun mit deinem Handy? Öffnest du fünf Anwendungen, die brutal viel Saft ziehen, oder steckst du es ein, damit es aufladen kann?» Das ist eine Sprache, die verstanden wird. Die meisten sagen dann: «Ich drücke die Erschöpfung weg, trinke noch einen Kaffee und mache einfach weiter.» Wenn das mal geklärt ist, beginnen wir zu überlegen: Was stimmt nicht? Und wo kann ich was ändern?