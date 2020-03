Was ist der Unterschied zwischen einem Kamel und einem Kugelfisch? Das Kamel gilt rechtlich als Lebensmittel Zucker in Lebensmitteln Prozentrechnen mit Alain Berset – der giftige Kugelfisch nicht. Grundsätzlich ist alles ein Lebensmittel, was dazu bestimmt ist oder von dem sich vorhersehen lässt, dass es in verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen konsumiert wird – so definiert es zumindest das Gesetz. Arzneimittel, Pflanzen vor dem Ernten, Kosmetik, Tabak oder Drogen gehören nicht dazu.