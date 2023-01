Der Thurgauer Journalist las das Bulletin, in dem der Betrieb nicht namentlich genannt wurde, stellte aufgrund der Lokalkenntnisse aber sofort den Zusammenhang her und titelte anderntags: «Kontaminierter Räucherfisch aus dem Kanton Thurgau führte höchstwahrscheinlich zu einem Todesfall». Denn in der Statistik führte das BAG auf, dass eine Person mit grosser Wahrscheinlichkeit an der Listerienerkrankung gestorben ist. Sie war erkrankt, nachdem sie geräucherte Forelle der Thurgauer Produktionsstätte gegessen hatte.