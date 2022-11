In der Adventszeit essen wir meist schon so viele Weihnachtsguetsli, dass wir am Familienfest ruhig eine salzige Variante verschenken dürfen. Diese Cantuccini mit Nüssen, Oliven und Sbrinz schmecken als Apérogebäck oder als Snack für zwischendurch.



Zutaten für ca. 25 Stück

220 g Weizenhalbweissmehl

80 g Sbrinz, gerieben

1,5 TL Backpulver

½ TL Salz

3 Eier, mittelgross

etwas schwarzer Pfeffer

6 g (2–3 EL) Rosmarinnadeln, gehackt

30 g schwarze Oliven, in Scheibchen geschnitten

30 g getrocknete Tomaten (nicht in Öl eingelegt), in Streifen geschnitten

40 g geschälte Pistazien, ungesalzen

30 g Mandeln mit Schale, ungesalzen

2 EL Olivenöl

Zubereitung ca. 35 Min. – im Ofen 40 Min.