Weshalb wurde die Kesb überhaupt eingeführt?

In den hundert Jahren vor dem neuen Gesetz haben sich primär Laien um den Kindes- und Erwachsenenschutz gekümmert. Ende des 20. Jahrhunderts war man sich in Bundesbern einig, dass man damit den Anforderungen nicht gerecht wurde und es Profis für den Job brauchte. Die Schwierigkeiten der Menschen sollten von dafür ausgebildeten Fachpersonen beurteilt werden. Aber es musste auch der Zeit angepasst werden, wann der Staat überhaupt Eingriffe in Persönlichkeitsrechte machen darf. Deshalb wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht geschaffen. Während man früher schnell einen Vormund bekam und entmündigt wurde, wird der Selbstbestimmung heute im Gesetz mehr Rechnung getragen.