Das sind die drei Säulen einer respektvollen Erziehung

Unterstützung: Das bedeutet, Kindern das Recht auf Privatsphäre und eine eigene Meinung zuzugestehen und sie nicht permanent zu korrigieren. Als Beispiel nennt Machol D. A. Wallace, einen der frühen Spotify-Investoren. Er habe bereits mit acht Jahren Interesse am Investieren gezeigt. Obwohl er das erste Geld, das seine Mutter ihm dafür zur Verfügung stellte, verlor, blieb sie dabei, ihn zu unterstützen. Sie habe den finanziellen Verlust nicht als Versagen sondern als Teil seines Lernprozesses gesehen. Diesen Lernprozess kann sich natürlich nicht jede Familie leisten. Aber darum gehe es auch nicht in erster Linie. Die Unterstützung von Wallachs Mutter sei nicht rein finanzieller Natur gewesen: «Sie förderte seine Talente auf andere Weise, die kein Geld kostete», sagt Machol. «Entscheidungen mit ihm analysieren, diskutieren, ihn wie einen Erwachsenen behandeln und sich nicht über das Scheitern quälen.»