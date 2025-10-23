Eltern haben womöglich Angst, dass ihr Kind als dumm abgestempelt oder gehänselt wird, wenn die Abklärung zum Beispiel eine Lernschwäche ergibt. Ist diese Sorge berechtigt?

Die Sorge ist verständlich. Ein Kind, das ohne Unterstützung ständig scheitert oder aneckt, kann ebenso Zielscheibe sein und darunter leiden. Die Abklärung soll genau das verhindern. Sie gibt dem Kind und den Lehrpersonen Werkzeuge an die Hand, um den Schulalltag besser zu meistern. Das stärkt das Selbstvertrauen. Eine Lehrperson, die über die Hintergründe Bescheid weiss, kann zudem viel besser auf die Klassendynamik einwirken und Mobbing proaktiv begegnen.

