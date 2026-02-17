Der Erziehungstrend ist allerdings nicht unbedingt das, wonach er sich anhört. «Lazy Parenting» kann durchaus anstrengend sein. Denn es geht in erster Linie darum, dem Kind nicht alles abzunehmen, sondern es selber machen zu lassen. Man nimmt sich als Mutter oder Vater achtsam einen Schritt zurück, um dem Kind die Möglichkeit zu bieten, sich Dinge selber zu erarbeiten, etwas auf eigene Faust zu schaffen. Man nimmt also ganz bewusst Ineffizienz in Kauf und akzeptiert, dass auch mal was in die Hose gehen kann.