Wie haben sich die Rollen innerhalb einer Familie im Laufe der Zeit verändert?

Bei den Boomern übernahm die Frau zuhause die Hauptverantwortung, der Mann ging arbeiten und war oft abwesend. Die Mutter war die Innenministerin, der Vater der Aussenminister. Die heutigen Väter sind viel engagierter und bemühen sich, ihren Kindern mehr Zärtlichkeit und Zeit zu geben, als sie von ihren Vätern erhalten haben. Bei den Müttern ist es so, dass heute viele gut ausgebildet sind und arbeiten gehen. Sie spüren aber häufig einen grossen Druck und stellen an sich selbst den Anspruch, eine perfekte Mutter zu sein. Viele lesen diverse Ratgeber – etwa zur bedürfnisorientierten Erziehung –, sodass es manchmal scheint, als sei die Mutterschaft mittlerweile eine Doktorarbeit.