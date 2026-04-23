Verlustgefühle in der Pubertät – so lernen Eltern das Loslassen
Wenn Kinder in die Pubertät kommen, wird das Abnabeln für Familien zum Härtetest. Eine Beraterin erklärt, warum Eltern ihre eigenen Bedürfnisse jetzt nicht länger hintenanstellen dürfen.
Veröffentlicht am 23. April 2026 - 16:00 Uhr
Kinder nabeln sich im wahrsten Sinne des Wortes bereits bei der Geburt von ihren Eltern ab. Mit dem Durchtrennen der Nabelschnur lösen sie sich als Baby vom mütterlichen Organismus. Es folgen viele kleine Schritte in Richtung Autonomie: Nein sagen lernen, sich selbständig anziehen, die Autonomiephase (im Volksmund Trotzphase genannt).
Darum löst die Pubertät bei Eltern Verlustgefühle aus
Die wohl wichtigste und für viele Eltern auch beängstigendste Abnabelungsphase tritt in der Pubertät ein. Bereits ab neun Jahren beginnen Kinder, sich vermehrt an ihrer gleichaltrigen Peer-Group zu orientieren, mehr Privatsphäre einzufordern und ein eigenes Wertesystem zu entwickeln. Während ihre Kinder auf dem Weg in ein selbständiges Erwachsenenleben sind, plagen Eltern oft Verlustängste.
Das sei bei der heutigen Elterngeneration besonders ausgeprägt, sagt Familienberaterin Cornelia Munter (51). «Früher war das Einhalten von Regeln als Erziehungsziel zu betrachten und Fehlverhalten wurde durchaus auch mit Gewalt sanktioniert. Dies hat die Integrität und Authentizität der Kinder zerstört. Neu ist der Versuch des gegenseitigen Umgangs in dem Kinder durch das Verhalten der Eltern erzogen werden. Authentizität erzieht wirklich – gewollte Erziehung erzieht hingegen kaum.»
Die Gesellschaft bewegt sich also weg von aufgesetzten Elternrollen hin zu einer persönlichen Führung, die ein Selbstgefühl als Grundlage voraussetzt. «Heute stehen gegenseitiger Respekt und die Beziehung im Fokus. Doch genau das lässt Eltern fürchten, die emotionale Bindung zu ihren Kindern zu verlieren.» Dabei ist gerade eine stabile Eltern-Kind-Bindung die Basis für eine gesunde Ablösung während der Teenagerzeit. Wie Eltern diesen Prozess positiv unterstützen können, erklärt die Expertin in sechs Punkten:
Persönliche Grenzen schaffen Sicherheit
Eltern stehen heute unter grossem Druck, da sie viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen – Job, Erziehung, Haushalt und andere Verpflichtungen. In ihrem Bemühen, allem gerecht zu werden, stellen sie oft ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Dadurch fühlen sich Kinder für ihr Wohl verantwortlich, was die Ablösung erschwert. Doch wenn Eltern gut für sich selbst sorgen, geben sie ihren Kindern die Freiheit, unbeschwert aufzuwachsen. Dazu gehört, klare Grenzen zu setzen, sich Zeit für sich zu nehmen und Hobbys zu pflegen – ohne dass sich das Kind abgelehnt fühlt. Ein stabiles Familiensystem gibt Sicherheit. Fehlt diese, schlüpfen Kinder oft in eine unterstützende Rolle, was ihre eigene Entwicklung hemmt.»
Vertrauen schenken, Verantwortung übergeben
«Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und haben oft klare Vorstellungen davon, was das Beste wäre – sei es in Bezug auf Ausbildung oder schulische Leistungen. Doch es ist essenziell, Kindern zu vermitteln: Ich vertraue dir, du schaffst das. Wenn man ihnen schrittweise Selbstständigkeit zugesteht, sie eigene Entscheidungen treffen lässt und akzeptiert, dass auch Fehler passieren, erfahren Kinder Selbstwirksamkeit. Diese Erfahrung ist wertvoller als durchgehend gute Noten.»
Die Peer-Group nicht als Konkurrenz wahrnehmen
«Teenager orientieren sich zunehmend an ihrem Freundeskreis. Aus gutem Grund: Nur dort können sie sich ausserhalb der Familie mit Werten auseinandersetzen und ihre Persönlichkeit in einem sozialen Gefüge weiterentwickeln. Innerhalb der Familie ist das schwieriger, da Kinder oft bis ins Erwachsenenalter in ihrer angestammten Rolle verharren. Die Peer Group ist ein wichtiges ergänzendes System zur Familie.»
Eigenen Werten treu bleiben
«Eltern dürfen authentisch sein und müssen nicht alles akzeptieren. Sie dürfen ansprechen, was ihnen wichtig ist. Wenn sie sich beispielsweise gemeinsame Familienzeit am Sonntag wünschen, sollten sie diesen Wunsch mit ihren Kindern diskutieren. Gleichzeitig ist es essenziell, die Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen. Entscheidend ist, eigene Werte klar zu formulieren und zu leben – nicht vorwurfsvoll, sondern gleichwürdig. Damit setzen Eltern ein gutes Vorbild.»
«Wenn Eltern ihrem Kind Rückzugsraum von sich aus zugestehen, muss das Kind ihn nicht mühsam erkämpfen.Cornelia Munter, Familienberaterin
Rückzug und Raum zugestehen
In manchen Familien ziehen sich Teenager stark in ihr Zimmer zurück, verriegeln die Tür und kommen kaum noch heraus. Oft steckt dahinter die Angst, dass ihre Privatsphäre nicht respektiert wird. Deshalb ist es wichtig, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben und herauszufinden, wie viel Rückzugsraum es in der Pubertät braucht. Wenn Eltern diesen Raum von sich aus zugestehen, muss das Kind ihn nicht mühsam erkämpfen. Das zeigt Respekt. Allerdings sollten Eltern aufmerksam werden, wenn sich ihr Teenager extrem isoliert, keine Kontakte zu Gleichaltrigen hat, seine Hobbys aufgibt oder nicht mehr über persönliche Themen spricht.»
Emotional verfügbar bleiben
Auch wenn sich ein Teenager zurückzieht, sollten Eltern weiterhin Interesse zeigen, damit der Kontakt nicht abbricht. Sie müssen nicht alles über das Leben ihres Kindes wissen, können aber neugierig und offen Fragen stellen. Eine bewährte Methode, um zurückhaltende Teenager zum Reden zu bringen, ist, selbst etwas zu erzählen – ohne Druck oder Erwartungen. Es müssen keine tiefgründigen Gespräche sein, sondern einfach kleine Einblicke in den eigenen Alltag, zum Beispiel über schöne Erlebnisse oder lustige Momente. Das signalisiert Interesse und lädt zum Austausch ein.»