Allerdings: Bei vielen Eltern bleibt ein mulmiges Gefühl zurück, wenn die Sprösslinge allein «auf die Gasse» gehen. Kontrollwahn bringt aber nichts. Wer Heranwachsenden nachspioniert, gibt ihnen das Gefühl, dass man ihnen ohnehin nicht vertraut. Warum sollen sie sich dann an Abmachungen halten? Warten Sie abends auch nicht auf dem Sofa, bis die Jungmannschaft wieder zu Hause ist.