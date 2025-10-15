Ein häufiger Streitpunkt ist das Thema Medien: Wie lange am Smartphone oder vor dem Computer sitzen? Meist sind die Kinder anderer Meinung als die Erwachsenen. Erziehende sollten bemüht sein, ihren Kindern zuzuhören, die Sicht ihrer Dinge zu verstehen und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Gleichzeitig muss den Kindern aber auch klar gemacht werden, dass die Erwachsenen bestimmen. Auch wenn Kinder es nicht wahrhaben wollen, so ahnen sie doch: Eltern wissen über vieles besser Bescheid und können die Risiken besser abschätzen. Denn so selbständig und gross Elfjährige sich auch fühlen: Sie sind immer noch Kinder.