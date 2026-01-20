1. Pink Panther: Legt euch aufs Sofa und weist die Kinder an, ein Pink-Panther-Training zu absolvieren. Dabei müssen sie sich ganz in Rosa kleiden, so leise wie möglich durch die Wohnung schleichen und dürfen auf keinen Fall zu hören sein. Machen sie ein Geräusch, müssen sie nochmal von vorne anfangen. Schlaft ihr ein, haben sie gewonnen!