Kesb greift nicht ein

Auch wenn sie schliesslich in Island einreisen konnten, die Erfahrung steckt der Frau noch in den Knochen. «Es ist einfach unnötig. Wenn man eine Reise zahlt und sich auf die Ferien freut, will man doch nicht stecken bleiben oder umkehren müssen», sagt Moser. «Es wird ja nicht immer überall kontrolliert, ob man eine Reisevollmacht dabeihat, aber ich will nicht ständig nervös sein, wenn ich zusammen mit meiner Tochter die Landesgrenze überschreite.»