Eine weitere Beobachter-Leserin ist seit acht Jahren treue Kundin der Mobiliar. Für ihren zehnjährigen Chihuahua schloss sie 2017, als der Hund zwei Jahre alt war, eine Tierversicherung ab. Ende Oktober 2025 flatterte die neue Police ins Haus: Statt Fr. 441.40 verlangt die Mobiliar neu 1030 Franken – eine Steigerung von über 130 Prozent. «Ich war schockiert», sagt die Leserin dem Beobachter.