Zudem sind die finanziellen Folgen zu beachten: Eine Behandlung kostet zwischen 250 und 600 Franken. Da solche Eingriffe nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, musst du die Kosten selbst tragen. Im Zweifelsfall wird eine seriöse Ärztin oder ein seriöser Kosmetiker die Behandlung ohne Einverständnis der Eltern wohl ablehnen, um rechtlich abgesichert zu sein.