Man kann die Steuererklärung am Computer ausfüllen, entweder online oder mit einem Programm zum Herunterladen. Das ist sehr zu empfehlen, weil man dann durchs Ausfüllen geführt wird – so geht nichts vergessen, und man zählt nicht falsch zusammen. Je nach Kanton kann man die Belege (etwa den Lohnausweis) einscannen oder abfotografieren, oder man muss sie separat einschicken. Man darf aber auch die ganze Steuererklärung von Hand in einem Formular ausfüllen und dann mit den Belegen per Post einschicken.