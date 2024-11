«Kaum Essen, keine Kleidung, viel Gewalt»

«Zu Hause gab es kaum Essen, keine Kleidung, viel Gewalt. Deshalb ging ich zur Polizei», erzählt Yulia Kravets ruhig, in flüssigem Deutsch. Es habe eine Untersuchung gegeben. Die Mutter sei zurück in die Ukraine, der Kontakt zu ihr abgebrochen. Seither lebt der Teenager in einem Wohnheim für junge Frauen in instabilen Lebensphasen. Zu Beginn fühlte sie sich isoliert. «Ich hatte jeden Tag das gleiche Kleid an, dafür habe ich mich geschämt. Im November trug ich Sommerschuhe und teilte eine Jacke mit meiner Schwester.»