Ende Januar 2025 hat der Bundesrat bekanntgegeben, dass er das Fortpflanzungsmedizingesetz vollständig überarbeiten und den heutigen Gegebenheiten anpassen will.

Die wichtigsten geplanten Änderungen:

Die Eizellenspende soll zugelassen werden. Gleichzeitig müssen Bestimmungen zum Schutz der Spenderinnen geschaffen werden.

Auch unverheiratete Paare können Samen- und Eizellenspenden in Anspruch nehmen.

Die Aufbewahrungsfrist bei eingefrorenen Keimzellen soll verlängert werden.

Der Import und der Export von Samen- und Eizellen sollen gesetzlich geregelt werden.

Eine fixe Altersgrenze für Wunscheltern soll eingeführt werden.

Wann die Änderungen in Kraft treten, ist noch nicht bekannt.