Was immer geht, sind Klassiker wie zum Beispiel «Lisa», «Mona», «Mark» oder «Nick» denkt man – und irrt sich möglicherweise. Namen, die bei uns ganz gewöhnlich sind und auf wenig Widerstand stossen, können im Ausland aber fiese Bedeutungen haben. Welche das sind und was sie auf andere Sprachen heissen haben wir für euch zusammengetragen.