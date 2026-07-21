Pippa, Mona, Mark – was bei uns passt, beleidigt anderswo
Namen wie «Lisa» oder «Nick» gelten bei uns als zeitlos. Doch in anderen Kulturen können sie zu peinlichen Situationen führen. So schützen Sie sich vor Überraschungen.
Veröffentlicht am 21. Juli 2026 - 10:00 Uhr
Er soll schön klingen, zum Nachnamen passen, einfach auszusprechen sein und beiden Elternteilen gefallen. Wer schon einmal einen Babynamen suchen musste, weiss: Man kann mit gutem Gewissen von einer Monsteraufgabe sprechen.
Was immer geht, sind Klassiker wie zum Beispiel «Lisa», «Mona», «Mark» oder «Nick» denkt man – und irrt sich möglicherweise. Namen, die bei uns ganz gewöhnlich sind und auf wenig Widerstand stossen, können im Ausland aber fiese Bedeutungen haben. Welche das sind und was sie auf andere Sprachen heissen haben wir für euch zusammengetragen.
Pippa
Spätestens seit Pippa Middleton an der Hochzeit ihrer Schwester Herzogin Kate und Prinz William ins Rampenlicht stiess, hat der Name «Pippa» einen Aufschwung bekommen. Schliesslich klingt er herzig, frech, ist kurz und simpel.
Aber Achtung: In Italien und Schweden hat «Pippa» eine vulgäre Bedeutung. In Italien wird «Pippa» mit Masturbation und Handjobs in Verbindung gebracht. Auf Schwedisch steht «Pippa» gar für groben Sex. Und auch im Griechischen gibt es ein Wort, das ähnlich ausgesprochen wird und als Slangbezeichnung für «Blowjob» steht.
Nick
Auf Französisch erinnert «Nick» an das Wort «niquer», was umgangssprachlich für «Sex haben» steht. Also für die etwas vulgärere Version. Ihr versteht ....
Mona
Hierzulande gehört «Mona» zu den gängigen Vornamen. Er ist klassisch, kurz, simpel, schön. Aber Achtung. In Spanien ist «Mona» ein «Äffchen».
Mark
Während ein «Mark» hierzulande kaum für grosses Aufsehen sorgt, ist das in Norwegen anders. Da heisst «Mark» nämlich «Wurm».
Lisa
Jede Wette, ihr kennt mindestens eine Lisa. Dann haben wir für diese nicht so gute News: In Griechenland dürften «Lisas» auf verstörte Gesichter stossen, wenn sie sich vorstellen. Das griechische Wort für die Krankheit Krätze klingt wie «Lisa».
Dom
Ok, bei uns heisst wohl kaum ein Bub «Dom». Bei uns ist «Dom» eher die Kurzform von Dominik. So oder so: «Dom» steht in den Niederlanden für «doof».
Fanny
Achtung, liebe «Fanny»-Liebhaberinnen, jetzt wirds fies: Wenn es Engländer vulgär meinen, dann nennen sie die weiblichen Genitalien «Fanny». In den USA hingegen steht der Name für das Hinterteil.
Alfons
Auch wenn wir den Namen «Alfons» nicht allzu oft hören, sollten wir uns gut überlegen, ob wir unsere Söhne so taufen wollen. Weil: Im Polnischen bedeutet er «der Zuhälter».
Kiki
Auf den Philippinen und in Japan kennt man «Kiki», aber nicht als Namen! Auf den Philippinen steht «Kiki» für «Vagina», in Japan für «Krise».
Pete
Was «Peter» früher war, ist heute der coole «Pete». Aber Achtung: In Argentinien nennt man Fellatio «Pete».
Amelie
So schön Amelie klingt, so fies ist die Bedeutung, wenn «Amelie» im medizinischen Fachjargon genutzt wird. Dann nämlich steht Amelie für das Fehlen von Gliedmassen.