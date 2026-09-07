Stösst sich das Kind etwa den Kopf und weint, ist das allein kein Alarmsignal. Im Gegenteil: «Beginnt ein Kind sofort zu weinen, ist das in der Regel ein gutes Zeichen», sagt Staubli. Selbst wenn es über Kopfschmerzen klagt und sich eine harte Beule entwickelt, muss das kein Grund zur Sorge sein – sofern das Kind stets bei Bewusstsein war. «Dann kann man ein Schmerzmittel verabreichen und abwarten.» Auch einmaliges Erbrechen nach einem Sturz ist nicht weiter schlimm: «Das passiert häufig aus der Aufregung heraus», erklärt Staubli.