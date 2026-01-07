Schüler der Oberstufe zünden Böller in einem Badener Schulhaus. Ein Feueralarm wird ausgelöst, das ganze Schulhaus evakuiert. Zu Schaden kommt zum Glück niemand. Die Schulleitung hat aber Hinweise auf die Täterschaft und hat sämtliche Eltern per Brief informiert, wie das «Badener Tagblatt» berichtet. Auch mit einer Anzeige sei zu rechnen.