Kann Max nicht mehr zurück zur Arbeit oder nur teilweise, kommt die Invalidenversicherung (IV) ins Spiel. Die Höhe der IV-Rente hängt vom Invaliditätsgrad ab. Muss Laura teilweise zu Hause bleiben und ihn betreuen, kann sie in der Schweiz einen Lohn für pflegende Angehörige ersuchen. Dieser liegt bei maximal 35.50 Franken pro Stunde. Im Konkubinat ist es aber komplexer, diese Vergütung zu erhalten, als in der Ehe.