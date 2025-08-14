Das sogenannte Pensionskassen-Splitting gilt nur für Eheleute oder für gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener Partnerschaft. Das ist auch beim AHV-Splitting so.



Konkubinatspaare können diesen Ausgleich auch nicht im gegenseitigen Einverständnis vereinbaren. Nur für den Todesfall dürfen Pensionskassen im Reglement Hinterlassenenleistungen für langjährige Partnerschaften vorsehen.