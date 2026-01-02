Wenn einem die Meinung anderer auch grundsätzlich egal sein darf, ist es wichtig zu verstehen, dass mit der Entscheidung gegen Kinder vielleicht die Träume anderer Familienmitglieder – namentlich der eigenen Eltern – zerstört werden. Immerhin haben sie sich einst für ein Leben mit Kindern entschieden – gut möglich, dass sie sich dieses Glück auch für ihr eigenes Kind wünschen und sich bereits seit Jahren darauf freuen, Grosseltern zu werden.