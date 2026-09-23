Sollte er dagegen Geld an seine Partnerin verschenken, haben Sie das Gesetz auf Ihrer Seite. Schenkungen, die er während der letzten fünf Jahre ohne Ihre Zustimmung gemacht hat, würden einfach zur noch vorhandenen Errungenschaft hinzugezählt. Wenn eine Absicht zur Schädigung erkannt wird, zählt man sogar auch frühere Schenkungen dazu.