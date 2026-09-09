Nicht automatisch. Die Unterhaltsregelung bleibt bestehen, bis sie geändert wird.

Streng genommen müssen Sie also weiterhin der Ex-Frau Unterhalt zahlen. Am besten suchen Sie das Gespräch mit ihr und machen eine neue Unterhaltsregelung ab. Weil die Tochter minderjährig ist, muss die neue Unterhaltsregelung von der Kesb genehmigt werden, damit sie bindend ist.

Wenn Sie keine Einigung finden, können Sie beim Gericht eine Abänderungsklage einleiten. Denn wenn Sie den Unterhalt einfach nicht mehr zahlen, könnte Ihre Ex-Frau Sie erfolgreich betreiben, weil sie mit dem Scheidungsurteil einen definitiven Rechtsöffnungstitel in der Hand hat.

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Sobald die Tochter volljährig ist, können Sie die Alimente mit ihr aushandeln und in einem schriftlichen Vertrag festhalten. Dieser muss nicht mehr von der Kesb genehmigt werden und ersetzt die Regelung im Scheidungsurteil.

Ein Rechenschieber mit schwarzen- und lila-farbigen Holzkügelchen steht hinter zwei Händen, von der die eine einen Ehering reicht, die andere eine Geldmünze. Wenn sich ein Ehepaar scheiden lässt, fragt sich, ob und wer Kinderalimente schuldet. Der Alimentenrechner des Beobachters bietet eine nützliche Grundlage zur Berechnung und unterstützt Sie auf der Suche nach einer fairen Lösung.
Alleinige Obhut: Unterhalt berechnen
Wie viel Alimente ist geschuldet, wenn ein Elternteil die Kinder überwiegend betreut? Mit dem Rechner des Beobachters erhalten Sie eine Berechnungsgrundlage.
Rechtsratgeber
Mehr zur Unterhaltspflicht gegenüber Kindern

Sind Eltern verpflichtet, bis zu einer festen Altersgrenze für den Unterhalt der Kinder zu sorgen? Welche Unterstützung leisten Bund und Kantone? Wie sollen sich Lernende an den Haushaltskosten beteiligen? Auf diese und andere Fragen zur Unterhaltspflicht von Eltern geht der Beobachter für seine Abonnentinnen und Abonnenten ein.

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