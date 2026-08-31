«Gerichtliche Scheidungsurteile sind deshalb einfacher abzuändern als einvernehmliche Scheidungen, die auf einer Konvention oder einem Vergleich vor Gericht beruhen», sagt Expertin Seeholzer. Bei Letzteren sind die Grundlagen – jedenfalls bei Urteilen vor 2021 – meist unklar: Man hat sich einfach geeinigt, ohne die einzelnen Faktoren genau zu kennen, die für die Höhe des Unterhalts relevant sind. Die Folge: Es fehlt an einer Vergleichsgrösse, an der gemessen werden könnte, ob eine wesentliche Veränderung eingetreten ist. «Das Risiko ist gross, dass das Gericht zum Schluss kommt, dass eine Anpassung der Unterhaltsbeiträge gar nicht möglich ist, da man zum Zeitpunkt der Scheidung die heute eingetroffenen Veränderungen bereits berücksichtigt hat.»