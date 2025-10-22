Falls Sie das alleinige Sorgerecht oder die alleinige Obhut haben, steht Ihnen der Abzug zu. Wichtig ist, dass Ihnen die formelle elterliche Sorge und Obhut durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung zugewiesen wurde. Die faktische Obhut – also wer das Kind im Alltag betreut, unabhängig davon, wer das Recht dazu offiziell hat – genügt nicht.