Wenn Ihre Zwillinge betreut sind, Sie aber dennoch nicht sofort eine Arbeit finden, stellen Sie einen Antrag beim RAV auf Arbeitslosentaggelder. Dies gilt dank einer Sonderbestimmung auch dann, wenn Sie bisher keine Beiträge an die Arbeitslosenversicherung entrichtet haben. Das Taggeld beträgt je nach Ausbildung zwischen 102 und 156 Franken. In einem Monat mit 21 Arbeitstagen ergäbe das zwischen 2142 und 3276 Franken brutto. Ihr Anspruch ist allerdings auf 90 Taggelder, also gut vier Monate, beschränkt. Danach gelten Sie als ausgesteuert.