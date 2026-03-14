3. Nur gesicherte Übergänge laufen lassen

Muss das Kind über eine Strasse oder eine Kreuzung ist es enorm wichtig, dass es sich stets an die Ampeln hält, nur über den Fussgängerstreifen spaziert und auch sonst absolut keine illegalen Abkürzungen nimmt. Wenn der Weg natürlich zu gefährlich ist, soll sich kein Elternteil schlecht fühlen, die ersten paar Wochen oder Monate, oder wie lange es sich auch immer richtig anfühlt, beim Schulweg dabei zu sein.