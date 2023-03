Sie glaubt, er schmeisse sein Geld zum Fenster raus. Er hält sie für geizig. Dabei hatte ihre Beziehung so romantisch begonnen. Die beiden sind erst seit ein paar Wochen verliebt, als sie von Lausanne zu ihm nach Basel zieht. Sie kündigt ihren Job, findet in Basel aber lange nur Teilzeitstellen und kann die hohen Lebenshaltungskosten kaum mehr stemmen. Er verdient gut und übernimmt deshalb die volle Miete.



Das geht eine Weile gut. Doch nach drei Jahren kriselt die Beziehung. Plötzlich ist Geld ein Thema. Sie lebt sparsam und erträgt es nicht, dass er scheinbar sinnlose Sachen kauft. Er fühlt sich zurechtgewiesen und verlangt, dass sie sich stärker an den gemeinsamen Ausgaben beteiligt. Wenn sie streiten, gehts immer öfter um Geld.