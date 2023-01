Mietvertrag unterschreiben: Als Paar zu zweit oder nur einer?

Wenn Manuela allein unterschreibt, ist sie die Hauptmieterin. Der Vorteil: Hat sie von der Wohnung und von Raul genug (siehe Trennung unten), kann sie kündigen, wann sie will – egal, was Raul dazu meint. Die Vermieterin muss aber einverstanden sein, dass nur Manuela unterschreibt. Sie kann das Geld dann nur bei ihr eintreiben, bei Raul kann sie nichts holen. Der ist nur Untermieter und zahlt seinen Anteil an Manuela. Die Vermieterin muss auch mit der Untermiete einverstanden sein Mietrecht Was gilt bei Untermiete? . Am besten schliessen Manuela und Raul in diesem Fall einen Untermietvertrag ab. Das ist gut für beide. Für Raul, weil sich Manuela an die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen halten muss. Für Manuela, weil sie leichter zu ihrem Geld kommt, wenn Raul seinen Mietanteil nicht zahlt.