Was für Sie ganz einfach eine alte blaue Tasse ist, ist für Ihre Frau eine Art Fotoalbum mit Erinnerungen an die Kindheit der beiden Söhne. Befragen Sie doch Ihre Frau zu einem beliebigen Objekt im Wohnzimmer. Sie werden erstaunt sein, was sie alles dazu weiss. Vielleicht macht es das etwas einfacher, nachzuvollziehen, warum es für Ihre Frau nicht vorstellbar ist, besagte Tasse oder eben besagte Erinnerungen zu entsorgen.