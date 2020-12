Hilfe, ohne sich entmündigt zu fühlen

So oder so ist ein gut funktionierendes Unterstützungssystem wertvoll, damit alle die Krankheit unbeschadet überstehen. Dazu braucht der Säugling in erster Linie Fürsorge und zuverlässige körperliche und emotionale Nähe zu seinen Bezugspersonen. Je nachdem, wie stark die Erkrankung der Mutter das verhindert, können dem Vater andere nahe Erwachsene kompensierend helfen, ohne dabei die Mutter auszubooten. So kann das Kind Grundvertrauen in menschliche Beziehungen und in die Welt aufbauen.