Daten werden erfasst

Weitere Bedenken gibts wegen des Datenschutzes. Um die Toniebox in Betrieb zu nehmen, braucht es ein Log-in und eine WLAN-Verbindung – so erhält die Tonies GmbH auch die Nutzungsdaten. Das sei nötig, um den «Service und das Produkt» kontinuierlich zu verbessern. Die Daten würden ausschliesslich anonymisiert erfasst und aggregiert analysiert, so die Firma.