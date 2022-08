Die meisten Kindersnacks enthalten also nicht, was Kinder brauchen?

Das ist so. Die meisten Produkte sind verarbeitet, obwohl das gar nicht nötig wäre. Die einzigen Kinderprodukte, die okay sind, sind solche, bei denen an der Grösse geschraubt wird: kleinere Kinderäpfel, -gurken, -chäsli. Man kann an ihrer Stelle aber genauso gut die regulären Produkte nehmen und portionieren. Es braucht gar keine speziellen Kinderprodukte. Zwischenmahlzeiten sollten aus Früchten und Gemüse bestehen, aus Vollkorn- und Milchprodukten, am besten nature, ohne Zucker. Man kann getrost einen Bogen um die Regale mit den Kindersnacks machen.