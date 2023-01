Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Eltern das Kind abwechselnd betreuen – also die alternierende Obhut Kindesunterhalt Wer zahlt wie viel bei alternierender Obhut? haben – und ähnlich leistungsfähig sind, also gleich viel Geld zur Verfügung haben, wenn von ihrem Einkommen das Existenzminimum abgezogen wird. Dann müssen beide für das Kind bezahlen – und zwar umgekehrt proportional zu ihren Betreuungsanteilen. Betreut also ein Elternteil das Kind zu 40 Prozent, muss er oder sie 60 Prozent des Barunterhalts bezahlen.