Dazu muss die Berechnung der zuständigen Stelle aber ergeben, dass Sie später sowieso auf Ergänzungsleistungen (EL) angewiesen Lebensunterhalt Wer kann Ergänzungsleistungen beantragen? wären – ob mit oder ohne AHV-Vorbezug. Denn der Vorbezug führt zu einer lebenslänglichen Rentenkürzung. Es sollen also nicht zusätzlich Leute in die EL geschubst werden. Die Behörde rechnet bereits ein Jahr vor dem frühestmöglichen Vorbezug alles durch. Falls Sie ohnehin EL benötigen, werden Ihre Überbrückungsleistungen ab dem Monat nach Ihrem nächsten Geburtstag eingestellt. Darüber werden Sie sechs Monate im Voraus in einer Verfügung informiert. So soll sichergestellt sein, dass Sie den AHV-Vorbezug und danach die EL frühzeitig beantragen können, um nahtlos Geld zu erhalten. Letzteres müssen Sie selber tun.