Vorteile der Übergangsgeneration

Die Jahrgänge 1961 bis 1969 profitieren von zwei weiteren Vorteilen. Erstens sind die Kürzungssätze beim Rentenvorbezug tiefer. Wenn auch bei fast allen die vorbezogene Rente ein Leben lang gekürzt wird. Wobei Frauen, deren massgebendes durchschnittliches Einkommen für die Rentenberechnung höchstens 60’480 Franken (Stand 2025) beträgt, die Rente ohne Kürzung ein Jahr vorbeziehen können.