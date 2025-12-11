Die «Dreizehnte» beläuft sich also auf 2160 Franken. Das sind 360 Franken weniger als die Maximalrente. Zu dieser Differenz führt zweierlei: Einerseits der Kürzungssatz von 10,2 Prozent, der aufgrund des 18-monatigen Vorbezugs angewendet wird. Andererseits wird aufgrund des Vorbezugs nicht mit der Maximalrente, sondern nur mit dem reduzierten Wert von 2405 Franken gerechnet. Man rutscht in der nach Beitragsjahren abgestuften Skala nach unten. Die AHV-Beitragspflicht besteht während des Vorbezugs aber weiter, was dann in die definitive Berechnung zum Zeitpunkt des Referenzalters einfliesst.