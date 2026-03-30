Die Ausgleichskassen der Kantone Bern, Zürich und Luzern bestätigen gegenüber dem Beobachter, dass sie ihre Kunden bis spätestens November 2026 informieren. Wann genau und wie, ist noch nicht klar. Was gemäss den Kassen klar ist: Ob sich ein Wechsel der Rente lohnt, hängt von der Situation der jeweiligen Person ab.