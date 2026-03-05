Falls Sie die Altersrente wünschen oder nicht antworten, wird Ihnen bestätigt, dass Sie noch bis November 2026 die Witwenrente bekommen. Spätestens bis November werden Sie eine Verfügung mit Leistungsabrechnung erhalten. Die Ausgleichszahlung erfolgt im Dezember. Wenn Sie der Ausgleichskasse mitteilen, dass Sie Ihre Witwenrente behalten wollen, wird Ihnen das direkt in einer Verfügung bestätigt. Sie können sich später nicht mehr umentscheiden.