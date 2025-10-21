Vorlage «Budgetplanung Pensionierung»

Haben Sie Ihre Finanzen im Griff? Wissen Sie, wie viel Geld Ihnen nach der Pensionierung bleiben wird? Mit einem Beobachter-Abo können Sie mit der Vorlage «Budgetplanung zur Vorbereitung der Pensionierung» Ihre Ausgaben und Einnahmen in einer Tabelle detailliert auflisten und sehen dadurch, wie viel Ihnen heute und während der Pension zur Verfügung steht.