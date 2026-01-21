Eine Vollrente – entspricht Rentenskala 44 – erhält nur, wer seit dem 20. Altersjahr bis zum Erreichen des Referenzalters jedes Jahr AHV-Beiträge gezahlt hat, also keine Beitragslücken aufweist. Haben Sie bereits früher mit der Erwerbstätigkeit begonnen, können Sie mit sogenannten «Jugendjahren» bis zu maximal drei Jahre an Beitragslücken füllen.