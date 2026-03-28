3. Lücken bei kurzen Arbeitsverhältnissen

Die BVG-Pflicht, also die obligatorische Einzahlung in die zweite Säule, besteht bei einem befristeten Arbeitsvertrag über 3 Monate, sowie bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Hast du mehrere kurze Arbeitsverhältnisse, die jeweils nur bis drei Monate dauern, besteht keine BVG-Pflicht. «Das bedeutet auch, dass hier Beitragslücken entstehen können», erklärt Kabashi. «Diese können durch freiwillige Einkäufe oder Überbrückungen in der dritten Säule geschlossen werden.»