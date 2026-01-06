So gut ist Ihre Pensionskasse wirklich
Haben Sie den Vorsorgeausweis gerade erhalten, oder sind Sie auf Jobsuche? Wie gut die PK ist, hängt von einigen Kriterien ab. Der Beobachter schafft Klarheit.
Wie hoch die eigene Rente aus der zweiten Säule sein wird, ist auch Glückssache. Denn die Rente hängt stark von der jeweiligen Pensionskasse (PK) ab – und hier sind die Unterschiede riesig. Es geht schnell einmal um Zehntausende von Franken mehr oder weniger im persönlichen Altersguthaben.
Allerdings können Sie Ihre PK nicht frei wählen. Sie sind zwingend in der Kasse des Arbeitgebers versichert. Bringt es also nichts, sich mit der eigenen zweiten Säule zu befassen? Doch.
Zum Beispiel dann, wenn Sie eine Stelle suchen. Sie sollten die PK-Sparbeiträge des Arbeitgebers als Lohnbestandteil betrachten und sie berücksichtigen, wenn es gilt, verschiedene Stellen zu vergleichen. Möglicherweise zahlt Arbeitgeber A zwar mehr Lohn als Arbeitgeber B – aber B so hohe PK-Beiträge, dass Sie bei ihm unter dem Strich mehr bekommen.
Machen Sie den Pensionskassen-Check!
Es lohnt sich daher, die Leistungen der Pensionskasse genau unter die Lupe zu nehmen und neben dem Lohn auch die finanzielle Absicherung im Pensionsalter im Hinterkopf zu behalten.
Wie Ihre jetzige zweite Säule dasteht und welche Kennzahlen wichtig sind, erfahren Sie in unserem PK-Check. Gleichzeitig vermittelt er die Grundbegriffe, um zu verstehen, wie das System der beruflichen Vorsorge funktioniert.
Hinweise zum Pensionskassen-Check
Weitere Erläuterungen zum PK-Check:
Nicht alles ist für alle gleich wichtig
Unser Bewertungstool soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie gut Ihre Vorsorge in der zweiten Säule ist. Wir beschränken uns auf die wichtigsten Kennzahlen. Hier erfahren Sie, was sie aussagen und wie relevant sie für Sie sind.
Versicherter Lohn
Arbeitgeber-Sparbeiträge
Verzinsung des Altersguthabens
Umwandlungssatz
Haben Sie Fragen zu Ihrem PK-Ausweis?
Die Expertinnen und Experten des Beobachter-Beratungszentrums können fast jede beantworten.
Abonnentinnen und Abonnenten erreichen den Fachbereich Sozialversicherung unter der Nummer 058 510 73 75, Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Wer kein Beobachter-Abo besitzt, kann über die gleiche Nummer ein Abo abschliessen und sich gleich beraten lassen. Oder Sie buchen eine einmalige Beratung für 60 Franken hier.
Wichtig: Halten Sie den aktuellen PK-Ausweis bereit.
