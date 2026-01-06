Der versicherte Lohn ist oft tiefer als der tatsächliche. Das Gesetz legt nämlich einen sogenannten Koordinationsabzug von derzeit 26’460 Franken fest. Das heisst, dass dieser Betrag bei der Berechnung Ihrer PK-Leistungen schlicht nicht berücksichtigt wird. Dahinter steht die Überlegung, dass dieser Lohnanteil bereits durch die AHV ausreichend versichert ist. Bei einem Jahreslohn von 100’000 Franken sind also nur 73’540 Franken versichert. Für den Rest werden keine PK-Beiträge gezahlt.

Ausserdem schreibt das Gesetz eine Lohnobergrenze von 90’720 Franken vor – darüber liegende Lohnbestandteile sind ebenfalls nicht versichert. Wenn eine PK den Koordinationsabzug und die Lohnobergrenze anwendet, beträgt der versicherte Lohn nur 64’260 Franken, auch wenn Sie gemäss Lohnausweis 100’000 Franken im Jahr verdienen.

Die meisten Pensionskassen bieten aber überobligatorische Leistungen. Wenn Sie Glück haben, gibt es bei Ihnen weder Koordinationsabzug noch Lohnobergrenze.

Der Vorteil: Ihr Arbeitgeber zahlt dann mehr an Ihr Alterskapital. Sie zwar auch. Aber dieses Geld ist nicht verloren, sondern es vermehrt sich dank Zins und Zinseszins. Und gehört in jedem Fall Ihnen.